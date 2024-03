Consegnati i lavori per la diga di Saglioccia ad Altamura: Emiliano, 'Un intervento importante per l'agricoltura pugliese'

ALTAMURA - Sono stati consegnati i lavori per l'avvio in esercizio della diga di Saglioccia ad Altamura. L'intervento, finanziato con 5 milioni di euro del PNRR, rifunzionalizzerà le opere finalizzate all'utilizzo dell'invaso per l'irrigazione.La diga di Saglioccia è stata costruita tra il 1977 e gli anni '90, ma non è mai entrata in funzione. I lavori di rifunzionalizzazione, che dureranno 390 giorni, consentiranno di recuperare una risorsa idrica strategica per l'agricoltura pugliese.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato l'importanza dell'intervento: "Si tratta di un passo avanti importante nell'ambito della strategia della Regione condivisa con il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia per il recupero degli invasi disponibili ma mai utilizzati".L'invaso di Saglioccia ha una capacità di 2 milioni di metri cubi d'acqua e servirà ad irrigare una superficie di 870 ettari. L'acqua sarà utilizzata per coltivare diverse varietà di ortaggi e frutta, tra cui pomodori, uva, olive e mandorle.L'entrata in funzione della diga di Saglioccia darà un nuovo impulso all'agricoltura pugliese, favorendo la crescita del comparto e la competitività delle produzioni locali.Il presidente Emiliano ha ringraziato il Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, Alfredo Borzillo, e lo staff tecnico per il lavoro svolto. "L'auspicio è quello di garantire per la prossima stagione irrigua una potenziale risorsa idrica integrativa per il comparto irriguo pugliese", ha concluso Emiliano.