Tragedia a Bisceglie: uomo muore in un bar mentre fa colazione

BISCEGLIE - Un uomo di 46 anni è morto questa mattina in un bar di Bisceglie, in piazza Vittorio Emanuele II, mentre stava facendo colazione.L'uomo, un cliente abituale del locale, stava consumando un caffè quando improvvisamente si è accasciato a terra, accusando un malore. I presenti hanno immediatamente allertato il 118, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.I sanitari del 118 hanno tentato la rianimazione per oltre 30 minuti, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto per cause ancora da accertare.Il titolare del bar e i clienti presenti al momento del dramma sono sotto choc. L'uomo era conosciuto e benvoluto da tutti.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Bisceglie a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che disporrà l'autopsia per accertare le cause del decesso.La comunità di Bisceglie è sconvolta dalla tragedia. La notizia della morte del 46enne si è diffusa rapidamente in città, destando grande cordoglio.La famiglia dell'uomo ha chiesto rispetto e privacy in questo momento di dolore.