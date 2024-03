Eurolega di Basket: Virtus Bologna sconfitta dal Panathinaikos Atene, Armani Milano battuta dallo Zalgiris Kaunas

(Virtus Segafredo Bologna)

- La Virtus Bologna ha subito una sconfitta 79-81 contro il Panathinaikos Atene alla "Segafredo Arena" in Eurolega di basket. La partita ha visto il primo quarto concludersi con un punteggio di 16-28 a favore dei greci, grazie anche alla precisione dalla lunga distanza di Grant. Nel secondo quarto, il Panathinaikos, guidato da Mitologou, ha mantenuto il vantaggio, chiudendo sul 39-51 sugli emiliani.Nel terzo quarto, la Virtus Bologna ha tentato una rimonta, riducendo lo svantaggio a 42-53 con Belinelli, ma la precisione sotto canestro di Lessort ha mantenuto il Panathinaikos avanti con un punteggio di 59-65. Nel quarto quarto, nonostante gli sforzi della Virtus Bologna, il Panathinaikos ha mantenuto la leadership, vincendo infine il match 79-81. È la quinta sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna. I migliori marcatori per la Virtus Bologna sono stati Shenghelia con 19 punti e Belinelli con 17, mentre per il Panathinaikos Sloukas ha segnato 20 punti e Nunn 16. La Virtus Bologna si posiziona all'ottavo posto in classifica con 34 punti.Nel frattempo, l'Armani Milano ha perso 87-73 in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas. La partita ha visto l'Armani Milano prendere il controllo nel primo quarto, con una tripla di Mirotic portando il punteggio a 13-12 e il punto di Shields permettendo alla squadra di prevalere 17-14 sui lituani. Tuttavia, nel secondo quarto lo Zalgiris Kaunas ha recuperato, con i tiri liberi di Napier portando il punteggio a 24-23 per i meneghini e la realizzazione di Tonut portando l'Armani Milano in vantaggio 37-35.Nel terzo quarto, lo Zalgiris Kaunas ha preso il controllo della partita, portandosi sul 59-54 con Lekavicius. Nel quarto quarto, nonostante gli sforzi dell'Armani Milano, lo Zalgiris Kaunas ha mantenuto il vantaggio, vincendo 87-73. I migliori marcatori per l'Armani Milano sono stati Mirotic con 19 punti e Napier con 17, mentre per lo Zalgiris Kaunas Evans ha segnato 20 punti e Butkevicius 13. L'Armani Milano si trova al dodicesimo posto in classifica con 28 punti.