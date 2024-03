Liberali e Riformisti nPSI Brindisi, gli auguri per una Buona Pasqua

BRINDISI - "In occasione della Santa Pasqua, e nella gioia del Cristo Risorto, vi inviamo i nostri più calorosi auguri. Che questo periodo di rinascita e speranza porti gioia, pace e prosperità a voi e ai vostri cari" si legge in una nota stampa a cura di Liberali e Riformisti nPSI Brindisi e del suo segretario provinciale, Pino Trinchera. - "In occasione della Santa Pasqua, e nella gioia del Cristo Risorto, vi inviamo i nostri più calorosi auguri. Che questo periodo di rinascita e speranza porti gioia, pace e prosperità a voi e ai vostri cari" si legge in una nota stampa a cura di Liberali e Riformisti nPSI Brindisi e del suo segretario provinciale, Pino Trinchera.





"Liberali e Riformisti nPSI Brindisi continuerà a lavorare per il bene della comunità e per un futuro migliore per tutti" si legge ancora nella nota stampa a cura di Liberali e Riformisti nPSI Brindisi e del suo segretario provinciale, Pino Trinchera.