'La Musica è Donna': l’Orchestra Filarmonica Pugliese festeggia la donna all’insegna dell’impegno sociale

MOLFETTA - In occasione della Festa della Donna, l'Orchestra Filarmonica Pugliese celebra il genere femminile con il concerto “La Musica è Donna”, ricordando l'importanza delle donne nella musica e nella società, oltre ad impegnarsi socialmente aderendo all’iniziativa del Social Market Solidale.L’evento avrà luogo domenica 10 marzo alle ore 18:00 presso il Parco della Musica Sant’Achille a Molfetta, storica sede della Filarmonica, in una veste rinnovata e migliorata.Sotto la direzione magistrale del M° Giovanni Pelliccia, figura di spicco nel panorama musicale nazionale, l'Orchestra si esibirà insieme a solisti di prestigio, tra cui la talentuosa violinista Annastella Gibboni e il consolidato duo pianistico composto da Carla Aventaggiato & Maurizio Matarrese.Il programma, coinvolgente e ricco di varietà, abbraccerà una vasta gamma di stili: dalle suggestive note di Britten alle classiche armonie di Mozart, fino alle avvolgenti atmosfere di Carmichael.Tutti i brani sono collegati a storie femminili da scoprire direttamente durante il concerto, creando così un'esperienza unica.Giovanni Pelliccia, nel corso della sua carriera direttoriale, ha collaborato con importanti orchestre ICO italiane, come il Teatro Rendano di Cosenza, la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. La sua versatilità musicale si estende a livello internazionale, dirigendo concerti in Austria, Stati Uniti, Canada e Corea del Sud. Inoltre, la collaborazione con compositori contemporanei di fama, come Ennio Morricone, Boris Porena, Sergio Rendine, Marco Betta, Azio Corghi e Luca Mosca, testimonia la sua profonda conoscenza e passione per la musica.Annastella Gibboni, giovane virtuosa del violino, ha conquistato numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, tra cui la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana per meriti musicali nel 2011. La sua formazione artistica è arricchita da masterclass con rinomati maestri di fama mondiale come Accardo, Berman, Pagliani e Tchakerian.Il duo pianistico di Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, formatosi con maestri di prestigio come Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa Somma e François Joel Thiollier, ha ricevuto consensi da pubblico e critica durante le esibizioni in varie città italiane ed estere.Oltre a rappresentare un momento di condivisione musicale e di celebrazione femminile, il concerto “La Musica è Donna” si impegna in un'importante causa solidale.Una parte del ricavato, infatti, sarà devoluta al progetto Social Market Solidale, organizzato dall'Associazione di Volontariato ONLUS "Regaliamoci un Sorriso". L’SMS è un posto fisico, come un normale supermercato, in cui ci sono diversi tipi di beni, di prima necessità e no; in questi supermercati, dedicati ai più bisognosi, i beni hanno un valore definito in punti, per cui chi si rifornisce ha una tessera sulla quale sono caricati dei punti con cui può effettuare una vera e propria spesa.Partecipando a questo concerto quindi, non solo si contribuirà a sostenere il talento e la forza delle donne, ma si offrirà anche un aiuto concreto a coloro che ne hanno bisogno, trasformando l'evento in un'occasione unica di condivisione di arte e solidarietà.Biglietto intero: €8,00Biglietto ridotto per under 12, over 80, diversamente abili: €2,00Per maggiori informazioni: 3533677067