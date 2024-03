Tennis, torneo di Indian Wells: Sinner vola al terzo turno, Fognini e Lucia Bronzetti si qualificano per il secondo turno

Tra le donne nel primo turno Lucia Bronzetti vince 6-2 6-4 contro la polacca Magdalena Frech e si qualifica per il secondo turno. La giapponese Nao Hibino si impone 2-6 6-3 6-0 sull’ americana Venus Williams. La britannica Emma Raducanu supera 6-2 6-3 la svizzera Rebeka Masarova. L’ altra americana Sloane Stephens elimina 7-5 6-3 l’ egiziana Mayar Sherif. La russa Anna Blinkova prevale 6-1 2-6 6-4 sulla ceca Karolina Pliskova.

Nel secondo turno del torneo Master 1000 di Indian Wells in California Jannik Sinner vince 6-3 6-0 in 80 minuti contro l’ australiano Thanasi Kokkinakis e si qualifica per il terzo turno. Nel primo turno Fabio Fognini vince in tre set, 4-6 6-2 6-3 contro lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles e vola al secondo turno. Il ceco Thomas Machac prevale 7-6 4-6 6-2 sullo svizzero Stan Wawrinka. Il francese Gael Monfils supera 6-1 6-2 Max Purcell.