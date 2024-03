Nuova aggressione a un rider: Pagano (PD) chiede maggiore sicurezza e tutele

Taranto, 21 Mar. - Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, esprime piena solidarietà a un rider che ha subito un'aggressione da parte di un cliente durante una consegna, semplicemente perché si è rifiutato di consegnare il pasto al piano, una scelta che rientra nelle sue facoltà. Questo episodio rappresenta l'ennesimo caso di violenza gratuita e ingiustificabile contro i rider.L'uomo, di 54 anni, ha subito insulti e aggressioni fisiche, mentre la piattaforma di food delivery per cui lavora è rimasta in silenzio. Pagano ringrazia i sindacati di categoria per aver segnalato l'accaduto e ribadisce le critiche condizioni di precarietà in cui operano i rider.Il deputato del PD sottolinea l'importanza che le istituzioni si impegnino per garantire ciò che ancora manca a questa categoria: sicurezza, diritti e tutele. È necessario adottare misure concrete per proteggere i lavoratori delle consegne, che quotidianamente affrontano rischi e situazioni di pericolo sul posto di lavoro.