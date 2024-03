Nelle qualificazioni lo spagnolo Roberto Bautista Agut prevale 6-4 4-6 6-4 sul finlandese Otto Virtanen. L’ argentino Denis Schwartzman si impone 3-6 6-3 7-6 sul francese Arthur Rinderknech. Luca Nardi eliminato 6-4 6-2 dal ceco Jakub Mensik. Il giapponese Yoshihito Nishioka supera 7-5 7-6 l’ americano Emilio Nava. Il belga David Goffin sconfigge 7-6 6-2 l’ altro francese Harold Mayot. L’ americano Aleksandar Kovavevic elimina 7-6 6-2 il belga Zizou Bergs.

- Andrea Vavassori vince in tre set, 6-2 4-6 7-6 contro il francese Valentin Vacherot e si qualifica per il torneo di Miami che si disputerà da oggi al 30 marzo. Vavassori sfiderà nel primo turno in Florida l’ argentino Pedro Cachin e se riuscirà a imporsi affronterà Jannik Sinner che è stato ammesso direttamente al secondo turno.