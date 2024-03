Spareggi Euro 2024, semifinali: passano anche Islanda, Polonia e Ucraina

Uefa Euro 2024 fb

- Nella prima semifinale del gruppo A dei play off per le qualificazioni agli Europei del 2024 il Galles vince 4-1 a Cardiff contro la Finlandia e si qualifica per la finale. Nella seconda semifinale la Polonia prevale 5-1 a Varsavia sull’ Estonia. Nella prima semifinale del gruppo B l’ Ucraina si impone 2-1 a Zenica sulla Bosnia e vola in finale. Nella seconda semifinale l’ Islanda supera 4-1 a Budapest l’ Israele. Nella prima semifinale del gruppo C la Georgia batte 2-0 a Tbilisi il Lussemburgo e accede alla finale.Nella seconda semifinale la Grecia travolge 5-0 ad Atene il Kazakistan. Le finali si disputeranno martedì 26 marzo. Nel gruppo A dei play off il Galles sfiderà alle 20,45 a Cardiff la Polonia. Nel gruppo B l’ Ucraina affronterà alle 20,45 a Leverkusen l’ Islanda e nel gruppo C la Georgia dovrà vedersela alle 18 a Tbilisi contro la Grecia. Le tre squadre che vinceranno le finali si qualificheranno per gli Europei che si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.