Pillole di Luce: il mondo del 'fare' incontra i professionisti

Acquisire nuove conoscenze e competenze sulle nuove frontiere dell'illuminazione e dell'illuminotecnica

Condividere esperienze e best practices con altri professionisti del settore

Connettersi con la realtà produttiva di Euroluce Light of Italy e scoprire le sue soluzioni "chiavi in mano" per le grandi strutture

Ottenere 4 crediti formativi per l'Ordine degli Architetti P.P.C. (massimo 25 partecipanti)

Il programma del workshop:



15:30 Registrazione dei partecipanti



15:45 Saluti di:





Michele Losito, CEO di Euroluce Light of Italy

Andrea Rosselli, Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della BAT

16:00 Workshop:





Il mondo intorno a noi: Tutto è cambiato (Michele Losito, CEO Euroluce Light of Italy)

Il primo incontro: La sinergia, dal primo confronto allo sviluppo del progetto (Nunzia Acquaviva, Responsabile Ufficio Progetti)

17:00 II Prodotto:





Case History "Progetto Ferrara, Castel, Suitecase": Il progetto e l'esperienza di collaborazione del designer con l'azienda (Vincenzo Bafunno, Architetto; Michele Losito, CEO Euroluce Light of Italy)

Dallo studio alla lampada: Il processo di prototipazione e produzione (Riccardo Fasanella, Production Manager; Leo Schifino, Prototype Manager; Savino Amorese, Capo Officina)

L'eleganza del tessuto: La versatilità del tessuto e la personalizzazione dei paralumi per soddisfare le richieste custom (Valeria Fasanella, Responsabile Settore Shade)

19:00 Tour aziendale con approfondimenti F2F



20:00 Dibattito, ringraziamenti e buffet



Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo:





Sito web Euroluce: https://www.salonemilano.it/en/exhibitions/euroluce

Sito web Twenty Brandesign: https://www.instagram.com/twentybrandesign/?hl=en

Un'occasione imperdibile per i professionisti del design e dell'architettura per approfondire le loro conoscenze nel settore dell'illuminazione e per entrare in contatto con una delle aziende leader del mercato.

ANDRIA - Prosegue con successo la convention "Pillole di Luce" di Euroluce Light of Italy, azienda leader nel settore dell'illuminazione, con l'obiettivo di avvicinare il mondo della progettazione alla realtà produttiva.Il secondo incontro formativo, intitolato "Come Progettare una Lampada", si terrà venerdì 22 marzo dalle ore 15:30 alle 20:00 presso la sede di Euroluce ad Andria.L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Ordine degli Architetti BAT e patrocinata dal Comune di Andria e dall'ADI Associazione per il Disegno Industriale, offre ai partecipanti l'opportunità di: