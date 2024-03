Spazio Murat ospita 'Visioni, passioni, legami. Diego De Donato editore': un viaggio nella cultura barese

Venerdì 15 marzo: presentazione del libro "De Donato editore. Saggi, testimonianze, cataloghi" (Ronzani 2024).

Mercoledì 20 marzo: tavola rotonda sul tema "L'editoria a Bari".

Lunedì 25 marzo: tavola rotonda sul tema "La vita culturale a Bari".

Un omaggio a Bari



La mostra si arricchisce di due esposizioni fotografiche dedicate alla città: "Bari vecchia 1972" di Agnese De Donato e "Bari in trasformazione" dall'Archivio di Michele Ficarelli.



Un'occasione imperdibile



"Visioni, passioni, legami. Diego De Donato editore" è un'occasione imperdibile per conoscere la storia di un editore illuminato e per ripercorrere le tappe salienti della cultura barese del secolo scorso.



Informazioni



La mostra è aperta al pubblico dal 14 marzo al 7 aprile 2024, da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Ingresso gratuito.



BARI - Dal 14 marzo al 7 aprile 2024, Spazio Murat a Bari ospiterà la mostra "Visioni, passioni, legami. Diego De Donato editore", un viaggio affascinante attraverso l'itinerario intellettuale di un punto di riferimento storico per la vita culturale della città.L'esposizione, curata da Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, presenta un immenso patrimonio culturale custodito negli archivi della Fondazione stessa. Libri, carte d'archivio, video montaggi, cataloghi in digitale, video testimonianze e immagini fotografiche raccontano la storia della casa editrice Leonardo Da Vinci (1949-1965) e De Donato editrice (1966-1983), fondata da Diego De Donato, figura chiave del panorama culturale barese del Novecento.La mostra sarà inaugurata il 14 marzo alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro, di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo della Regione Puglia, e di Francesco Giasi.Oltre all'esposizione, un ricco programma di eventi e incontri animerà Spazio Murat per un mese: