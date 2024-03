'Ricrea', la startup che collega innovazione e tradizione gastronomica

L'innovazione è davvero molto importante, e tantissimi sono le startup che sono nate nella nostra nazione. E, all'innovazione, è utile coniugare le tradizioni della gastronomica locale. L'innovazione è davvero molto importante, e tantissimi sono le startup che sono nate nella nostra nazione. E, all'innovazione, è utile coniugare le tradizioni della gastronomica locale.





Parlando di nuove startup nate in Puglia, vogliamo citare il progetto "Ricrea". Si tratta di un sito internet (consultabile all'indirizzo https://ricreasapori.it ) creato dal giovane Alessandro Calabrese, il quale ha voluto intraprendere questa attività innovativa e, allo stesso tempo, continuare le antiche tradizioni del nostro territorio pugliese.





Per quel che riguarda "Ricrea", nasce dall’incontro tra le antiche tradizioni artigianali di lavorazione e conservazione della frutta e la passione per i prodotti della terra. Da qui lo slogan "Ricrea, sapori e profumi del Capo di Leuca". È, per l'appunto, uno spuntino pratico, veloce e sfizioso che dona gusto ed energia e placa la fame.





Troviamo, inoltre, un'antica ricetta tramandata dalla tradizione che porta alla riscoperta della cotognata in chiave contemporanea. La cotognata è un alimento semplice ma poliedrico, ricco di frutta, privo di additivi e coloranti, dalle molteplici possibilità di utilizzo alimentare. Può essere assunto come semplice snack o in abbinamento con formaggi stagionati e pesce. La cotognata risulta inoltre indicata come dessert o in accompagnamento a vini dolci, vini da meditazione, prosecco o spumante.





"Ricrea" è davvero una bellissima idea e vogliamo dunque fare un plauso ad Alessandro Calabrese, il quale ha deciso di investire per rimanere nel territorio pugliese, portando tradizione ed innovazione.





