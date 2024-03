Inaugurato a Barletta il primo sistema di monitoraggio dei pneumatici Goodyear Checkpoint

In pochi secondi, una tecnologia predittiva avanzata fornisce una misurazione accurata di:





Pressione dei pneumatici

Profondità residua del battistrada

Carico sugli assi

Peso totale del veicolo

I vantaggi di una corretta pressione dei pneumatici



Far viaggiare i camion di una flotta alla giusta pressione di gonfiaggio è fondamentale per:





Ottimizzare i costi

Ridurre l'impatto ambientale

Basti pensare che la differenza di 1 bar in meno nel gonfiaggio di un pneumatico può arrivare a costare fino a 900 euro all'anno.





Ripristinare tale differenza, grazie ai controlli di Goodyear Checkpoint, equivale a:





Un consumo medio in meno di 0,5 litri ogni 100 chilometri

Il 2% di emissioni di CO2 in meno

Un'importante partnership



"È con grande orgoglio che aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra partnership con l'azienda Dibenedetto, una vera e propria eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano", dichiara Margherita Scattolari, Marketing Manager Commercial di Goodyear Italia. "L'aggiunta di Goodyear Checkpoint come servizio che Dibenedetto può offrire ai suoi clienti è una certificazione della loro eccellenza e un'ulteriore opportunità di sostenere il business del territorio".



Un passo avanti per la sicurezza e l'efficienza dei trasporti



L'inaugurazione del sistema Goodyear Checkpoint presso il Centro di Assistenza Dibenedetto rappresenta un passo avanti importante per la sicurezza e l'efficienza dei trasporti in Italia.



Sito web Dibenedetto: Sito web Goodyear Italia: https://www.goodyear.eu/it_it/consumer.html Sito web Dibenedetto: https://dibenedettotrattoria.com/hoffman-estates-dibenedetto-trattoria-food-menu

BARLETTA - Presso il Centro di Assistenza Dibenedetto in Via San Marco 34, a Barletta, è stato inaugurato il primo sistema di monitoraggio dei pneumatici d'avanguardia Goodyear Checkpoint in Italia.L'obiettivo del sistema è di fornire alle flotte clienti di DiBenedetto un servizio dedicato alla manutenzione predittiva dei pneumatici, per evitare fermi veicoli e ottimizzare i consumi di carburante.La Dibenedetto s.a.s. opera nel settore della riparazione dei veicoli industriali sin dagli anni '60 e da oltre 30 anni in quello della commercializzazione dei ricambi per veicoli commerciali e industriali. Dal 2010 è attivo il nuovo Centro Assistenza Dibenedetto, realizzato secondo i più moderni standard tecnologici e di ecocompatibilità.Il rilevatore CheckPoint di Goodyear è una piastra metallica montata a terra che, grazie a telecamere, laser e sensori sofisticati, legge le informazioni sui pneumatici mentre l'autocarro passa sopra.