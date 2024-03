'Turbinii Danzanti': un'esplosione di emozioni al Festival AETAS

Whatsapp: 3495452270, 3423504503

Mail: artevives.info@gmail.com

Un appuntamento da non perdere per immergersi in un'esperienza artistica unica e ricca di significato.Condividiamo l'articolo per dare visibilità a questo evento e per invitare tutti a partecipare.Sosteniamo l'arte come strumento di inclusione e crescita per tutti.