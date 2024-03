Strade, Turco (M5s): 'Troppi incidenti mortali. Depositata interrogazione su Ss100'

ROMA - "Oggi, 19 marzo 2024, ho depositato un'interrogazione a risposta orale in Commissione indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito all'urgenza di interventi infrastrutturali sul tratto della Strada Statale 100 che collega Bari a Taranto e viceversa, nell'area compresa tra Mottola e Massafra, in quanto il numero di sinistri gravi e mortali continua ad essere all'ordine del giorno della cronaca locale". Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa."In particolare - prosegue -, si chiede di sapere se il Ministro intenda fornire chiarimenti circa lo stato dei lavori di messa in sicurezza temporanea della Strada Statale 100, considerato che è stato chiesto all'Anas un piano di misure urgenti per migliorare la viabilità e la sicurezza di questa importante e strategica arteria stradale. Inoltre, si domanda al Ministro se abbia intenzione di ripristinare gli stanziamenti, visti i precedenti tagli operati, di fondi necessari a garantire l’ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della SS100, per l'ulteriore allargamento e ammodernamento del tratto che va da San Basilio fino a Massafra, con spartitraffico centrale e la realizzazione delle quattro corsie sulla SS7 tra Taranto e Massafra. Già in precedenza ho depositato un'altra interrogazione sullo stesso tema, cui il Ministro non ha inteso fornire riposta. Migliorare il livello di sicurezza di questa strada, troppo spesso macchiata di sangue, sia priorità assoluta della politica. Adesso speriamo che il Ministro dedichi qualche minuto del suo tempo a questo tema, per evitare che si ripetano altri incidenti mortali» conclude Turco.