Aggiornamento dello studio epidemiologico su Taranto: una precisazione necessaria

BARI - La città di Taranto è al centro di un dibattito costante riguardante la salute pubblica e l'ambiente, specialmente in relazione allo storico impianto siderurgico Ex ILVA. Recentemente, la Direttrice dell'area epidemiologia e care intelligence dell'Aress Puglia ha emesso una precisazione in risposta alle dichiarazioni di un deputato riguardo all'aggiornamento dello studio epidemiologico in corso.Come già comunicato precedentemente, l'aggiornamento dello studio epidemiologico è in corso e viene condotto con rigore tecnico, con particolare attenzione al contesto pandemico recente. Questo studio fa parte di un programma nazionale di interventi sui siti contaminati, con la Regione Puglia che guida un consorzio di 14 regioni. Le attività includono il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e ambientale, l'aggiornamento dello studio di coorte per estenderne l'osservazione negli anni più recenti e l'avvio di un nuovo studio prospettico focalizzato sulla salute infantile.È importante sottolineare che l'impegno politico della Regione Puglia per l'aggiornamento continuo degli studi e delle attività di sorveglianza non è mai vacillato. Le istituzioni regionali hanno continuato costantemente le attività di monitoraggio ambientale e sanitario, evidenziando, tra l'altro, un aumento dei livelli di benzene segnalato dalla ASL di Taranto. Questa ASL è attivamente coinvolta nell'aggiornamento dei dati sul registro tumori e mortalità, che guidano l'azione decisa della Regione per tutelare la salute dei cittadini tarantini.La ricerca epidemiologica continua senza interruzioni e contribuirà a ulteriori progressi nella comprensione scientifica della situazione. Tuttavia, è fondamentale ribadire che gli studi condotti finora hanno già dimostrato in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un collegamento causale tra l'esposizione alle emissioni dello stabilimento siderurgico e gli effetti sulla salute della popolazione. In particolare, si è evidenziato un aumento della mortalità per tumore al polmone e malattie cardiovascolari.Questa precisazione mette in luce l'importanza di basare le decisioni politiche e di salute pubblica su evidenze scientifiche solide, mantenendo un impegno costante per la tutela della salute dei cittadini di Taranto e di tutte le comunità coinvolte.