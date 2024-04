Donato Piccininno si dimette da segretario del PD di Trinitapoli: 'Ho fatto il segretario con stile e passione, ma non ci sono riuscito'

Donato Piccininno, segretario del Partito Democratico di Trinitapoli, ha annunciato le sue dimissioni in una lunga lettera, esprimendo profonda delusione per l'incapacità di costruire un processo politico condiviso all'interno dell'area di centro-sinistra.Nella sua dichiarazione, Piccininno ha evidenziato la sua volontà di coordinare il circolo PD di Trinitapoli un anno fa, con l'obiettivo di promuovere un progetto politico unitario e di rinnovamento per la città, dopo le difficoltà amministrative riscontrate in passato.Tuttavia, Piccininno ha espresso amarezza nel constatare che i tentativi di cooperazione tra le forze politiche di centro-sinistra sono destinati a fallire, portando inevitabilmente alla divisione. Ha citato la mancanza di volontà da parte di alcuni attori politici di collaborare e di riconoscere reciprocamente le legittime storie e priorità politiche come causa principale del fallimento del processo.Il segretario dimissionario ha sottolineato di aver affrontato molte difficoltà nel corso del suo mandato, cercando sempre soluzioni e proposte costruttive, ma incontrando spesso resistenze e individualismi da parte degli altri attori politici. Ha evidenziato inoltre i suoi sforzi nel cercare collaborazione e sostegno, senza ottenere riscontri positivi.Piccininno ha concluso la sua lettera annunciando le sue dimissioni, non come segno di debolezza, ma come atto di consapevolezza della complessità della situazione politica attuale. Ha espresso la speranza che la comunità politica locale possa riflettere sulla situazione e trovare soluzioni concrete per il bene della città.Le dimissioni di Piccininno rappresentano un momento significativo nella politica locale, evidenziando le tensioni e le divisioni presenti all'interno dell'area di centro-sinistra di Trinitapoli. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa decisione e se porterà a un rinnovamento della leadership politica nella città.