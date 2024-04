Antonio Decaro a Bari celebra la libertà di espressione nel Giorno della Liberazione

Antonio Decaro fb

BARI - Durante le celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione nazionale, al Sacrario dei caduti d'oltremare di Bari, il sindaco della città e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha fatto eco alle parole di Antonio Scurati, scrittore e intellettuale, sottolineando l'importanza della libertà di espressione in una giornata così significativa per il nostro Paese.Nel suo intervento, Decaro ha letto alcuni passaggi del discorso che Scurati avrebbe dovuto tenere durante una trasmissione televisiva Rai, evidenziando un punto chiave: "Finché quella parola - antifascismo - non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana".Queste parole hanno suscitato riflessioni profonde sulla necessità di mantenere viva la memoria storica e di difendere i valori fondamentali della democrazia e della libertà. Decaro ha sottolineato che il diritto alla libertà di espressione è essenziale per una società libera e democratica e ha promesso di continuare a impegnarsi per garantire a tutti il pieno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sia attraverso la parola che tramite altri mezzi di comunicazione.