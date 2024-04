Trinitapoli celebra il 25 aprile: corona d'alloro in Via Capitan Leone

- Anche a Trinitapoli, nella mattinata del 25 aprile, la sezione locale dell'ANPI, presieduta dal presidente Luca Carulli, ha reso omaggio alla memoria di tutti i partigiani della comunità casalina che hanno combattuto per il valore della Resistenza. In particolare, è stato tributato un ricordo speciale a due concittadini a cui è stata intitolata la sezione stessa dell'associazione partigiani: Nicola Leone e Giuseppina Urbano, due giovani eroi degli anni '40 che hanno contribuito alla liberazione dell'Italia dal fascismo. Nicola Leone ha svolto un ruolo significativo attraverso la sua attività clandestina, mentre Giuseppina Urbano è stata un simbolo di coraggio, venendo trucidata dai nazisti per le sue gesta audaci.Gli organizzatori, insieme a diversi cittadini, hanno deposto una corona d'alloro sulla targa dedicata al partigiano trinitapolese Nicola Leone, situata nella strada che porta il suo nome, Via Capitan Leone. Alla manifestazione era presente Pasquale Floro, membro del direttivo della sezione cittadina.Questa commemorazione rappresenta un momento di riflessione e di gratitudine nei confronti di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia del nostro paese durante il periodo della Resistenza. La presenza di numerosi cittadini dimostra il profondo legame della comunità con la sua storia e i valori di giustizia e solidarietà che essa rappresenta.