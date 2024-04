Arrestato presunto rapinatore dell'Ufficio postale di Barletta

BARLETTA - La Polizia ha arrestato un uomo di 33 anni a Barletta, ritenuto l'autore della tentata rapina avvenuta il 18 aprile scorso presso la sede centrale dell'ufficio postale della città. Le prove che hanno condotto all'arresto includono indumenti trovati nella sua abitazione, corrispondenti a quelli indossati dal presunto rapinatore immortalato dai sistemi di videosorveglianza delle Poste.Tra gli indumenti sequestrati figurano un giubbotto nero con cappuccio e uno scaldacollo rosso, identici a quelli indossati dall'uomo nelle immagini delle telecamere di sicurezza. Le testimonianze dei dipendenti dell'ufficio postale sono state anch'esse cruciali per l'identificazione del sospettato, che è stato descritto come corpulento, alto un metro e settanta centimetri, con un accento dialettale barlettano.Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'ufficio postale minacciando di commettere una rapina e brandendo un cacciavite per intimare l'addetto alle casse a consegnargli i contanti. Tuttavia, una volta raggiunto il cassetto, si è accorto che era vuoto e ha deciso di fuggire. È stato rintracciato non lontano dalla stazione di Barletta e sottoposto a fermo, successivamente convalidato e trasformato in custodia cautelare.Gli abiti che l'uomo indossava nel momento del tentato colpo sono stati sequestrati come prova, mentre il sospettato è stato trasferito nel carcere di Trani. La pronta reazione delle forze dell'ordine e la raccolta di prove hanno consentito di individuare e arrestare il presunto rapinatore, garantendo un senso di sicurezza alla comunità locale e dimostrando l'efficacia delle indagini condotte dalla Polizia.