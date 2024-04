Bari, presentato il Rendiconto di gestione 2023 in conferenza cittadina

BARI - Questo mattina, durante la conferenza cittadina, è stato presentato il Rendiconto di Gestione 2023 del Comune di Bari, documento che illustra i risultati finanziari dell'ultimo anno.Il direttore della ripartizione Servizi finanziari, Giuseppe Ninni, ha fornito un'analisi dettagliata dei principali elementi del documento, evidenziando diversi parametri di efficienza, tra cui il miglioramento del risultato di amministrazione, l'incremento degli investimenti sul territorio e la riduzione del debito.Nonostante le sfide derivanti dagli effetti della guerra in Ucraina, come l'aumento dei costi energetici e dei prezzi delle forniture, il Comune è riuscito a mantenere un equilibrio tra entrate e spese, assicurando un supporto alla collettività e continuando a investire nel territorio.Tra le novità introdotte nel 2023, vi è l'introduzione dell'imposta di soggiorno, che contribuirà alla realizzazione di interventi nel settore turistico, migliorando l'economia locale.I risultati finali del Rendiconto di Gestione 2023 mostrano un incremento della disponibilità di cassa, nonostante una riduzione rispetto all'anno precedente, e un aumento del risultato di amministrazione. Inoltre, si registra una crescita dei crediti tributari e una riduzione del debito complessivo.Gli investimenti nel settore delle opere pubbliche sono stati consistenti, con numerosi cantieri aperti in tutta la città. Nonostante ciò, il debito di finanziamento del Comune continua a diminuire, confermando una gestione finanziaria responsabile.Sul fronte dei pagamenti, si è registrata una significativa crescita degli ordinativi di pagamento, che riflette l'impegno del Comune nel garantire tempestività nei pagamenti.In conclusione, il Rendiconto di Gestione 2023 conferma la capacità del Comune di Bari di fornire servizi di qualità alla collettività e di proseguire nello sviluppo infrastrutturale ed economico della città. Il corretto impiego dei fondi statali e europei rimane un obiettivo prioritario per l'amministrazione nei prossimi anni.