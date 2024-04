Berrettini eliminato a Montecarlo

Nel primo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini viene eliminato 6-3 6-1 in 73 minuti dal serbo Miomir Kecmanovic. Luca Nardi perde 6-2 6-3 in un’ora e 22 minuti con il canadese Felix Auger Aliassime. Matteo Arnaldi è sconfitto 5-7 6-2 6-4 in 2 ore e 37 minuti dall’ indiano Sumit Nagal. Il bulgaro Grigor Dimitrov prevale 7-5 6-2 sul francese Valentin Vacherot. Il russo Karen Khachanov si impone 7-5 7-6 sul britannico Cameron Norrie.L’austriaco Sebastian Ofner supera 6-1 6-4 l’altro britannico Daniel Evans. Il francese Arthur Fils batte 6-0 6-2 il tedesco Yannick Hanfmann. L’ altro francese Ugo Humbert vince 4-6 6-1 6-2 contro l’ argentino Federico Coria. L’ australiano Alexei Popyrin si aggiudica 3-6 7-5 6-2 l’ incontro contro il francese Corentin Moutet. L’ altro russo Roman Safiullin elimina 7-5 6-1 lo spagnolo Jaume Munar.