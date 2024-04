Centrodestra deposita mozione di sfiducia contro il governatore Emiliano

BARI - I gruppi di centrodestra rappresentati nel Consiglio regionale della Puglia - Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e La Puglia Domani - hanno ufficialmente depositato la mozione di sfiducia nei confronti del governatore Michele Emiliano, come precedentemente annunciato. La notizia è stata comunicata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola."Emiliano", ha dichiarato Ventola, "non solo non si è dimesso, ma ha anche proceduto a un mini rimpasto senza alcuna logica. Avremo modo di discutere di questo quando la nostra mozione di sfiducia, depositata oggi come preannunciato, sarà portata in aula per essere discussa. Ci auguriamo che ciò avvenga al più presto, possibilmente durante la prossima sessione del Consiglio convocata per il 7 maggio".Il capogruppo ha sottolineato che il presidente Emiliano dovrà rendere conto non solo al centrodestra, ma soprattutto ai cittadini pugliesi, durante il dibattito in aula.L'iniziativa del centrodestra rappresenta un momento di tensione politica nella regione, con il Consiglio regionale pronto a discutere la mozione di sfiducia nei confronti del governatore Emiliano.