Cerimonia di commemorazione per il Maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio

BISCEGLIE - Il 27 aprile segna un anniversario doloroso per la comunità di Bisceglie e per l'intero corpo dei Carabinieri. È il giorno in cui, diciotto anni fa, il Maresciallo Aiutante dei Carabinieri Carlo De Trizio, originario di Bisceglie, ha perso la vita in Iraq durante la missione "Antica Babilonia".La cerimonia di commemorazione di quest'anno è stata un momento di profonda riflessione e di tributo solenne alla memoria di De Trizio. La città si è riunita insieme al Sindaco Angelantonio Angarano e al Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri "Puglia", per onorare il sacrificio del maresciallo.La commemorazione si è svolta presso la Cappella del Cimitero Comunale di Bisceglie, dove sono state pronunciate parole di rispetto e gratitudine per il coraggio e il sacrificio di De Trizio. Successivamente, la cerimonia si è spostata presso la Tomba Monumentale, dove sono state deposte una corona di fiori offerta dall'amministrazione locale e un cuscino di fiori dall'Arma dei Carabinieri.La memoria di De Trizio è stata onorata anche attraverso l'intitolazione della Caserma dell'Arma sede del Comando Tenenza Carabinieri di Bisceglie, un riconoscimento che testimonia il suo impegno e il suo servizio dedicato alla sicurezza della comunità.Il maresciallo è stato insignito postumo della Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero. La sua dedizione e il suo sacrificio rimarranno per sempre nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato, e il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di Carabinieri e cittadini italiani.L'intera comunità di Bisceglie si unisce nel ricordare e onorare il Maresciallo De Trizio, un eroe che ha dato la sua vita per difendere i valori di libertà, pace e sicurezza. Che il suo sacrificio non sia mai dimenticato e che il suo esempio continui a illuminare il cammino delle future generazioni.