Consegna delle Borse di studio a diplomati e laureati su Bari: un incentivo all'eccellenza accademica

BARI - Questo pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che si sono distinti nel corso dell'anno scolastico 2021/22, così come ai laureati che hanno dedicato le proprie ricerche alla città di Bari e alle sue tematiche connesse negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022.L'assessora alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, ha conferito un totale di 88 borse di studio agli studenti diplomati e 22 borse di studio ai laureati. Si tratta di un riconoscimento significativo per l'impegno e il talento dimostrati dagli studenti nel percorso di studio, nonché per il contributo alla ricerca accademica sulla città di Bari.Il prossimo 16 aprile, sempre nella sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà la cerimonia di consegna delle restanti 89 borse di studio, destinate agli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico 2022/2023.Il valore delle borse di studio per i laureati ammonta a 1.546 euro ciascuna, mentre per gli studenti e diplomati è pari a 259 euro l'una.Paola Romano ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, evidenziando che quest'anno è stata resa più incisiva grazie all'apporto dei consiglieri comunali, che ha permesso di pubblicare due bandi relativi sia ai laureati sia ai diplomati, prendendo in considerazione due anni accademici e due anni scolastici, e di aumentare il numero delle borse di studio disponibili.L'assessora ha inoltre ribadito che questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a sostenere e valorizzare le giovani generazioni della città. Attraverso l'assegnazione delle borse di studio, si intende premiare l'impegno nello studio e incoraggiare il legame dei giovani con il territorio, testimoniando il fiero orgoglio della città per i suoi talenti emergenti.La cerimonia di consegna delle borse di studio rappresenta dunque un momento importante di riconoscimento e di sostegno agli studenti e laureati che si distinguono per il loro impegno e la loro dedizione nell'ambito accademico.