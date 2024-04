Libriamiamoci torna a Putignano: Daniele Condotta presenterà 'Uomini vs. Donne'

PUTIGNANO - La rassegna itinerante "Libriamiamoci" fa tappa nuovamente a Putignano per il suo terzo appuntamento, promettendo un'esperienza coinvolgente e divertente per tutti gli amanti della lettura e non solo. Venerdì 26 aprile, alle ore 18:00, il Teatro Comunale "Giovanni Laterza" di Putignano sarà il palcoscenico per accogliere il comico e influencer Daniele Condotta. L'ingresso sarà gratuito per tutti i partecipanti.Daniele Condotta, classe 1986, ha iniziato la sua carriera nel 2010 come autore e comico, intraprendendo la strada del cabarettista dapprima in duo e successivamente come monologhista. È noto per essere autore e attore di numerosi video e sketch comici, condivisi sulla sua pagina fan Facebook e su YouTube. In occasione di Libriamiamoci, Condotta presenterà il suo libro "Uomini vs. Donne. Manuale di sopravvivenza alla relazione di coppia". Il libro offre una prospettiva divertente e informale sulle sfide e le gioie della vita di coppia, analizzando con humor gli aspetti della realtà quotidiana che tutti possono riconoscere. Attraverso aneddoti spassosi e consigli saggi, il manuale si propone come un compagno indispensabile nel viaggio entusiasmante e talvolta tortuoso della vita sentimentale.Prima dell'incontro con Daniele Condotta, dalle ore 16:30, si terrà un evento informativo rivolto ai ragazzi e alle famiglie sull'uso consapevole del web e dei social network, organizzato dal Centro Servizi Famiglie dell'Ambito Sociale Territoriale di Putignano. Inoltre, sarà presentata una rappresentazione teatrale realizzata dal Centro Anziani di Putignano in collaborazione con l'Associazione La Zizzania. La serata si concluderà con una breve esibizione dei bambini del Centro Aperto Polivalente per Minori dell'Ambito di Putignano "F. Paolillo", per un evento che si preannuncia ricco di spunti culturali e divertimento per tutte le età.