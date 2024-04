Ostuni, pubblicato il bando per l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale

OSTUNI (BR) - Novità nella città di Ostuni: la Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole Onlus”, gestore dell’Asilo Nido Comunale situato in Largo Bianchieri, ha pubblicato il bando per le iscrizioni per la frequenza all’asilo, le quali saranno aperte fino al 20 maggio 2024 per i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni. - Novità nella città di Ostuni: la Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole Onlus”, gestore dell’Asilo Nido Comunale situato in Largo Bianchieri, ha pubblicato il bando per le iscrizioni per la frequenza all’asilo, le quali saranno aperte fino al 20 maggio 2024 per i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni.





Il servizio sarà attivo dal 3 settembre 2024 al 31 luglio 2025 secondo i seguenti orari:

- Part-time: dalle 7:30 alle 13:30, dal lunedì al sabato;

- Full-time: dalle 7:30 alle 16:00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7:30 alle 13:30. Il nido osserverà le seguenti chiusure: 2 novembre 2024; 23-24-31 dicembre 2024; 3 febbraio 2025; 18-19 aprile 2025.





Per quel che riguarda l’Asilo Nido Comunale, può accogliere fino a 60 bambini suddivisi in sezioni per lattanti, semidivezzi e divezzi. Si intendono raccogliere 40 richieste d’iscrizione tramite il presente bando, mentre il restante sarà riservato a coloro che presenteranno domanda di "buoni di servizio". La domanda di ammissione è aperta ai bambini di Ostuni con almeno uno dei due genitori residenti nella Città Bianca. Le richieste dei genitori non residenti saranno prese in considerazione solo se non ci fossero abbastanza posti disponibili dopo aver accolto le domande dei residenti. Le madri in stato di gravidanza possono presentare domanda, a patto che la data presunta del parto (documentata con un certificato medico) sia entro il 31 maggio.





Sono ammessi prioritariamente all’anno educativo:

- I bambini già frequentanti l’Asilo Nido Comunale nell’anno precedente per almeno 8 mesi, anche non continuativi se ammessi dall’inizio dell’anno scolastico, 6 mesi anche non continuativi se ammessi entro il 31 dicembre e 4 mesi continuativi se ammessi entro il 31 marzo;

- I bambini con certificazione ai sensi della legge n. 104/92, residenti nel Comune di Ostuni;

- I bambini orfani di entrambi i genitori.