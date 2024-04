Quattro tifosi dell’Inter feriti da un petardo a Melissano: coinvolti due minorenni

LECCE - Quattro tifosi dell’Inter, di cui due minorenni, hanno riportato ustioni e traumi dopo essere stati colpiti da un petardo mentre festeggiavano la vittoria dello scudetto dei nerazzurri a Melissano, in provincia di Lecce. L’incidente è avvenuto ieri sera nella piazza San Francesco, dove i tifosi si trovavano a bordo di un camion scoperto.Tra i feriti, tre appartengono allo stesso nucleo famigliare: un padre insieme ai suoi due figli. L’uomo, di circa 40 anni, è stato dimesso dopo essere stato trasportato in ospedale, mentre i due ragazzi sono stati ricoverati per ricevere le cure necessarie. Le ferite riportate sono principalmente ustioni e traumi causati dall’esplosione del petardo.Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno conducendo un’indagine sull’incidente per determinare le circostanze esatte e individuare eventuali responsabilità.