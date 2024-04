L’Istituto Alberghiero 'T. Fiore' di Grumo Appula si qualifica per la finale nazionale del Cooking Quiz

GRUMO APPULA - L’alberghiero “T. Fiore” di Grumo Appula ha ottenuto un successo straordinario durante il Cooking Quiz, conquistando un posto nella finale nazionale che si terrà il 22 maggio a Roma. Questo progetto didattico, ideato da Plan Edizioni e Peaktime, ha lo scopo di coinvolgere gli studenti degli Istituti Alberghieri italiani su temi cruciali come la sana alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e la lotta allo spreco alimentare.Attraverso lezioni condotte dagli chef/docenti di importanti istituzioni come F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e A.I.S. Associazione Italiana Sommelier, gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze culinarie e imparare tecniche fondamentali nel settore della ristorazione.La competizione ha coinvolto gli studenti delle classi 4^ degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca, che hanno affrontato sfide individuali e di classe per accedere alla fase finale. Grazie alla loro eccezionale performance, le classi 4P ind. enogastronomia e 4O ind. sala del “T. Fiore” di Grumo Appula sono riuscite a qualificarsi per la Finale Nazionale.Il Cooking Quiz non è solo un’opportunità per gli studenti di mettere alla prova le proprie abilità culinarie, ma anche un’occasione per sensibilizzare sul corretto riciclo degli imballaggi utilizzati in cucina. Grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, i partecipanti al Cooking Quiz possono contribuire attivamente alla promozione di pratiche sostenibili.L’entusiasmo dei docenti e degli studenti del “T. Fiore” di Grumo Appula testimonia l’importanza di iniziative educative come il Cooking Quiz nel fornire agli studenti un’esperienza formativa completa e stimolante nel settore alberghiero. La finale nazionale, che si terrà al Teatro Olimpico di Roma, sarà un’occasione per celebrare il talento e l’impegno dei giovani aspiranti professionisti della ristorazione.