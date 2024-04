Risultati del primo turno del torneo Masters 1000 di Madrid: Darderi, Altmaier, Munar e altri si qualificano al secondo turno

via Atptour.com

Nel primo turno del prestigioso torneo Masters 1000 di Madrid, si sono disputati diversi incontri emozionanti che hanno visto alcuni dei migliori giocatori del circuito confrontarsi per guadagnarsi un posto nel secondo turno.Tra i risultati più significativi della giornata, spicca la vittoria del italiano Luciano Darderi, che ha sconfitto il francese Gael Monfils con un netto 6-4, 6-2 in soli un'ora e venti minuti di gioco, qualificandosi così per il secondo turno del torneo.Anche il tedesco Daniel Altmaier ha ottenuto una vittoria convincente, prevalendo con un secco 6-1, 7-5 sullo spagnolo Martin Landaluce.Il talentuoso tennista spagnolo Jaume Munar ha superato il portoghese Nuno Borges con un punteggio di 7-5, 6-4, mentre l'inglese Jack Draper ha lottato duramente contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, vincendo infine con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5.Il croato Borna Coric ha avuto la meglio sull'altro tedesco Benjamin Hassan in un match equilibrato, che si è concluso con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-3.Altri risultati degni di nota includono la vittoria del giapponese Taro Daniel sull'australiano Aleksandar Vukic, con un punteggio di 6-2, 6-7, 6-1, e il successo del kazako Alexander Shevchenko sull'altro francese Arthur Rinderknech, con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-3.Infine, l'ungherese Fabian Maroszan ha eliminato il russo Aslan Karatsev con un doppio 7-6, guadagnandosi così l'accesso al secondo turno del torneo.