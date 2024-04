Michele Laforgia presiede la lezione del Professor Luciano Canfora sulla Resistenza

BARI - Questa mattina, presso il Comitato Michele Laforgia, candidato sindaco di 5s e sinistra di Bari, si è tenuta una significativa lezione del Professor Luciano Canfora sulla Resistenza. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di approfondire la conoscenza di questo importante capitolo della storia italiana.Nel corso della lezione, il Professor Canfora ha offerto un'analisi approfondita del periodo della Resistenza, mettendo in luce gli aspetti politici, sociali e culturali che caratterizzarono quegli anni cruciali per il destino del Paese.A seguire, l'Avv. Laforgia ha introdotto il tema con un discorso intitolato "Una questione privata". Nel suo intervento, ha evocato le immagini e le sensazioni descritte da Fenoglio all'inizio del suo celebre libro, che ritraggono l'Italia durante il periodo fascista: un Paese rassegnato, perduto, inermi. Laforgia ha sottolineato come la Resistenza sia stata fondamentale nel ridare vita a un corpo nazionale che sembrava morto, restituendo dignità e sentimenti a un popolo smarrito durante gli anni del regime.Il candidato sindaco ha evidenziato come la Resistenza sia stata anche una questione privata per molti uomini e donne, un ritorno alla vita dopo anni di oppressione. Ha ricordato il coraggio di coloro che, nonostante tutto sembrasse perduto, hanno deciso di opporsi al nazifascismo, rischiando la vita per la libertà di tutti. Laforgia ha sottolineato l'importanza di questo capitolo della storia italiana nell'affermare i valori di libertà, democrazia e dignità umana, e ha ricordato l'importanza della Costituzione nata dalla Resistenza, a cui dobbiamo il nostro vivere democratico.Infine, il candidato sindaco ha concluso il suo intervento con un vibrante "Viva la Resistenza!", ribadendo l'importanza di celebrare e preservare il ricordo di coloro che hanno lottato per la libertà e la giustizia.