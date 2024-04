Mostra 'Teste Colme' di Gianni Chiriatti al Centro Culturale Santi Medici di Martano (Lecce)

MARTANO - Dal 4 al 14 maggio 2024, il Centro Culturale Santi Medici di Martano (Lecce) ospiterà la mostra personale di arte contemporanea dal titolo "Teste Colme", dell'artista Gianni Chiriatti. L'evento, patrocinato dal Comune di Martano e curato da Dores Sacquegna, si propone di offrire un'esperienza artistica coinvolgente e suggestiva.Gianni Chiriatti, artista salentino nato in Svizzera, è noto per la sua capacità di creare nuovi mondi attraverso l'arte, esplorando la relazione tra natura umana, animale e vegetale. Le sue opere, che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalle installazioni alla videoarte, offrono uno sguardo unico sulla complessità della vita e della sua ciclicità.La mostra "Teste Colme" si propone di trasformare il Centro Culturale Santi Medici in una sorta di Wunderkammer della fertilità, popolata da personaggi zoomorfi e suggestivamente erotici. Le opere esposte, caratterizzate da una forte potenza comunicativa ed evocativa, sono accompagnate da contrappunti visivi che amplificano il messaggio artistico dell'artista.Tra le opere in mostra, spiccano le installazioni delle "teste piantate", ritratti femminili e maschili circondati da elementi della vita contadina, e l'installazione "poltrona", un simbolo di biodiversità e ciclicità della vita. La mostra si conclude con il video "Propaggine", che riflette sull'ecologia, la sostenibilità e il rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente naturale.Gianni Chiriatti, conosciuto anche come Borgagne, è un artista poliedrico che si esprime attraverso diverse pratiche artistiche. Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero, ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica durante la Biennale del Salento nel 2012.La mostra "Teste Colme" sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00, con ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Culturale Santi Medici ai numeri +39 3289469538 | +39 349 37 20659.