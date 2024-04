Si è celebrata la prima giornata regionale della costa pugliese: eventi, dibattiti e tavoli tematici per promuovere la tutela del sistema costiero

BARI - Questo pomeriggio a Bari si è svolta la prima "Giornata regionale della costa pugliese", un evento dedicato alla promozione della cultura e della conoscenza del sistema costiero della regione. Attraverso una serie di iniziative, manifestazioni, incontri e tavoli di approfondimento, l'obiettivo è mantenere costantemente vivo l'interesse e la sensibilizzazione sulla tutela e la fruizione delle coste pugliesi.La giornata, che si terrà ogni anno il 12 aprile, è stata istituita con la legge regionale n. 15/2024, promulgata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e inviata al BURP per la pubblicazione.Il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, ha sottolineato l'importanza della costa pugliese, la più lunga tra le regioni peninsulari italiane, nonché la qualità del mare che la caratterizza. Ha inoltre evidenziato come questo patrimonio naturale sia fondamentale per l'attrattività turistica e per l'economia blu della regione.L'assessora all'Ambiente Anna Grazia Maraschio ha enfatizzato l'importanza di tutelare e gestire in modo integrato le coste pugliesi, definendola un pezzo identitario della regione.Il contrammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, ha evidenziato l'impegno della Guardia Costiera nella tutela delle coste e dei porti, sottolineando l'importanza di mantenere i riflettori accesi sulla costa tutto l'anno.La Regione Puglia si impegna a promuovere iniziative finalizzate alla gestione integrata della costa, in collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e le altre istituzioni operanti sul territorio.L'evento di presentazione della legge si è svolto nel teatro Kursaal Santalucia, moderato da Donatella Bianchi e Annamaria Ferretti, e ha segnato l'inizio di un percorso dedicato alla valorizzazione e alla tutela del sistema costiero pugliese.