Taranto, arrestato 49enne per ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni, originario di Fragagnano, per presunti reati di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. L'arresto è avvenuto nel corso di servizi mirati di controllo del territorio condotti dal Commissariato di Grottaglie, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e il team cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi.Durante una perquisizione in un'abitazione situata nelle campagne del comune di Fragagnano, i poliziotti hanno scoperto diversi reperti illegali. In particolare, all'interno di un armadio nella stanza da letto, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con matricola abrasa calibro 6.35, custodita in un astuccio in stoffa insieme a tre cartucce. Inoltre, sono stati trovati altri 16 proiettili dello stesso calibro all'interno di un contenitore per medicinali.Nel garage della casa, è stato scoperto un trattore agricolo con una targa falsa, risultato rubato a Palagianello nel 2020, insieme a 17 cartucce per fucile a piombo spezzato calibro 12. Sul piazzale antistante il garage, è stata trovata la carcassa di un motociclo Piaggio X9, precedentemente rubato, e alcuni attrezzi da lavoro di dubbia provenienza.Dopo il ritrovamento degli oggetti rubati e delle armi illegali, trasmessi gli atti all'Autorità Giudiziaria competente, il proprietario della casa è stato arrestato e portato presso la locale Casa Circondariale del Capoluogo Jonico. Si ricorda che per l'indagato vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.