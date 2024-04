Tragedia sulla SP123, incidente mortale nella Potentino: muore 65enne di Palo del Colle

POTENZA - Una tragedia ha colpito ieri sera sulla SP123 nella provincia di Potenza, dove un uomo di 65 anni, residente a Palo del Colle, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L'uomo era alla guida di un furgone, che per motivi ancora da accertare, è uscito fuori strada. Non risultano coinvolti altri mezzi nella dinamica dell'incidente.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per prestare soccorso e gestire la situazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il conducente del furgone è stato dichiarato deceduto sul posto.Al momento, le cause esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Si tratta di un evento tragico che ha scosso la comunità locale e che sottolinea l'importanza della prudenza e della sicurezza stradale.