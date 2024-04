Latina-Taranto: il match clou della trentottesima giornata di Serie C, Girone C

La trentottesima giornata del girone C di Serie C presenta un match clou tra Latina e Taranto. La sfida si svolgerà oggi alle 18:30 presso lo stadio "Francioni". Entrambe le squadre si trovano in una posizione cruciale: il Taranto cerca una vittoria per confermarsi al quarto posto, mentre il Latina cerca il successo per qualificarsi ai playoff.Nella formazione del Taranto, saranno schierati come esterni Zonta e Ferrara, con il regista Bifulco a centrocampo e in attacco Simeri e Kanoutè. Per il Latina, sulle fasce agiranno Riccardi e Crecco, con Paganini come trequartista e D'Orazio e Mastroianni in avanti.L'arbitro della partita sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, in provincia di Venezia. Nell'incontro d'andata, i rossoblu pugliesi hanno vinto 2-1 allo stadio "Iacovone", con la rete decisiva segnata da Bifulco al 28' del secondo tempo.La partita promette emozioni e sarà determinante per le ambizioni di entrambe le squadre in questa fase cruciale del campionato.