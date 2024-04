Undici indagati per la morte di Monica Bongallino: indagini in corso sulla tragedia

TARANTO - Undici persone sono attualmente sotto indagine per la morte di Monica Bongallino, la 32enne pizzaiola di Ginosa scomparsa la mattina del 28 marzo scorso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La donna, dopo aver effettuato una spirometria, ha improvvisamente accusato un malore che ha portato al suo decesso pochi giorni dopo il ricovero.L'apertura dell'indagine è stata avviata dalla Procura di Taranto a seguito della denuncia presentata dai familiari della vittima. La Procura ha disposto anche l'esecuzione dell'autopsia per chiarire le cause del decesso di Monica.Tra gli indagati figurano medici e soccorritori che hanno avuto a che fare con la donna durante le diverse fasi del suo trattamento medico. Coinvolti sono anche alcuni operatori sanitari della clinica Maugeri di Ginosa, dove Monica si era sottoposta alla spirometria, oltre al personale del servizio di emergenza 118 che ha fornito le prime cure sul posto, e i medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.Nella giornata di domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Alberto Tortorella, di Lecce. L'obiettivo dell'autopsia è quello di gettare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte improvvisa di Monica, fornendo risposte alla famiglia della vittima e agli inquirenti che stanno conducendo le indagini su questo drammatico episodio.