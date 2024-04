Uno straordinario evento musicale a Trani: Sujari Contemporanea, genio e sperimentazione

TRANI - Una trepidante attesa avvolge Trani in vista del concerto straordinario che vedrà protagonista la celebre violoncellista e compositrice Sujari Britt, insieme al talentuoso compositore ed esecutore elettroacustico italiano Nicola Monopoli. L'evento si terrà domenica 14 aprile alle ore 20:00 presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi di Trani e promette di offrire al pubblico un'esperienza sensoriale di grandissimo impatto.Sujari Britt, giovanissima e già celebre interprete, ha incantato il mondo della musica classica con la sua straordinaria bravura. Nata a New York, ha iniziato a suonare il violoncello all'età di 4 anni, scoprendo presto che lo strumento era il mezzo perfetto per esprimere la sua poliedrica personalità. Ha studiato presso istituzioni musicali prestigiose in tutto il mondo, ottenendo riconoscimenti e successi innumerevoli. Ha condiviso il palcoscenico con artisti di fama mondiale e ha ricevuto elogi da parte di personalità illustri, tra cui l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.Accanto a Sujari Britt, il compositore elettroacustico Nicola Monopoli porterà il suo talento nel dialogo sapiente con il violoncello e con le proiezioni visive, creando un'atmosfera di innovazione e sperimentazione.Questo straordinario concerto inaugurerà l’Internationl String Festival “Archi del Mediterraneo” 2024, un evento organizzato dall’Associazione culturale e musicale Hermes che si propone di celebrare la magnificenza degli archi musicali. Il festival, composto da 10 momenti musicali, si svolgerà nella seconda metà del mese di aprile.L’Associazione culturale e musicale Hermes, impegnata nella promozione della musica classica in tutte le sue forme, continua a diffondere l'amore per la musica attraverso concerti di altissimo livello e una serie di attività collaterali mirate all'educazione musicale del pubblico.I biglietti per il concerto sono disponibili al costo di 12 euro sul sito www.diyticket.it e tramite Call Center. Un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza musicale unica nel suggestivo scenario di Trani.