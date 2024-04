Vasco Rossi in Puglia per ricaricare le pile prima del tour

TARANTO - La leggenda del rock italiano, Vasco Rossi, si è rifugiato in Puglia, a Castellaneta Marina, per ricaricare le pile prima del suo atteso tour che lo porterà in giro per gli stadi d'Italia, con tappe previste anche a Bibione, Milano e Bari.Il mitico rocker di Zocca è pronto a calcare i palchi con la sua energia travolgente: una tappa unica a Bibione, sette imperdibili appuntamenti allo stadio San Siro di Milano, il 7, l'8, l'11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno, e infine un poker di concerti a Bari, allo stadio San Nicola, il 25, il 26, il 29 e il 30 giugno.A dare l'annuncio è stato lo stesso Vasco attraverso i suoi profili social, con post e storie che hanno scatenato l'entusiasmo dei suoi numerosi fan. "Il mio 'bagaglio' da tour è aumentato notevolmente negli anni, con bauli, auto, van... - ha scritto Vasco su Instagram - quando si parte, a casa non si torna più fino alla fine. Le mie sono avventure one way, dentro alle ferree regole del 'dal vivo'... esercizio fisico, dieta alimentare, armonia e concentrazione. La quiete apparente prima della tempesta. In generale sono tre mesi di vita intensa a livello emotivo e, diciamolo pure, di grande fatica mentale e fisica, ma ne vale sempre la pena".Con il suo carisma e la sua musica intramontabile, Vasco Rossi continua a conquistare il cuore del pubblico, promettendo spettacoli indimenticabili durante il suo prossimo tour estivo.