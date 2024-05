Orgoglio Coldiretti nel Salento: una giornata di riflessione e impegno per l'agricoltura italiana

LECCE - Nell'incantevole scenario dell'Hotel Leone di Messapia a Cavallino, si è svolta a Lecce la giornata dell'orgoglio Coldiretti, un'assemblea che ha segnato un importante traguardo: gli 80 anni dalla fondazione della più grande associazione agricola d'Italia e d'Europa. Questo evento è stato celebrato simultaneamente in tutte le province pugliesi, evidenziando il vasto radicamento e l'impegno continuo di Coldiretti nel supportare gli agricoltori locali.La giornata è stata un'occasione per riflettere su temi cruciali per il settore agricolo, come la competitività delle nuove filiere produttive, l'innovazione tecnologica, l'uso sostenibile delle risorse idriche e la lotta contro le importazioni sleali e il falso Made in Italy.Una delle iniziative promosse è stata la raccolta di firme a livello europeo per garantire l'indicazione obbligatoria dell'origine su tutti gli alimenti, sostenendo così la trasparenza per i consumatori e la tutela del Made in Italy. Coldiretti si è impegnata a porre fine a situazioni ingiuste, come quelle osservate durante la mobilitazione del Brennero, dove alimenti stranieri vengono venduti come prodotti italiani solo dopo l'ultima trasformazione sostanziale.Durante l'assemblea, si è anche discusso delle sfide ancora aperte a livello europeo e della necessità di una moratoria dei debiti per le aziende agricole, particolarmente colpite dagli aumenti dei tassi di interesse e da problemi reddituali negli ultimi due anni.L'evento ha visto la partecipazione di oltre 500 soci provenienti da tutto il Salento, testimoniando l'importanza dell'impegno collettivo e dei successi ottenuti dall'associazione nel corso degli anni. Coldiretti continuerà a lavorare fianco a fianco con gli agricoltori per promuovere una politica agricola equa, sostenibile e orientata al futuro, con innovazione e determinazione.Il presidente di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli, sottolinea l'importanza storica di questa celebrazione e il ruolo cruciale di Coldiretti nel sostegno agli agricoltori, emancipandoli da un ruolo di subalternità e difendendo sempre gli interessi delle aziende agricole contro i poteri forti.