Happy Casa Brindisi vince contro Venezia ma retrocede in A/2 dopo 12 anni

Nella ventinovesima giornata di A/1 di basket, l'Happy Casa Brindisi ha ottenuto una vittoria significativa contro il Venezia, con un punteggio finale di 84-80 al "Pala Pentassuglia". Tuttavia, nonostante questo successo, la squadra pugliese è retrocessa in A/2 dopo 12 anni a causa del peggior rendimento negli scontri diretti rispetto al Treviso.Il primo quarto ha visto i pugliesi guidare per 10-6 grazie a Washington, ma i veneti hanno risposto con il canestro di Casarin, portando il punteggio a 19-22 a favore del Venezia. Nel secondo quarto, Sneed ha portato il punteggio a 23-22 per l'Happy Casa, mentre i tiri liberi di Bartley hanno permesso ai brindisini di portarsi in vantaggio 46-38 sul Venezia.Nel terzo quarto, la tripla di Laszewski ha regalato un vantaggio di 54-45 all'Happy Casa, e con la conclusione dalla lunga distanza di Morris, i pugliesi hanno trionfato 67-57 sui veneti. Nel quarto quarto, grazie alla schiacciata di Lombardi, l'Happy Casa ha allungato a 69-60, e grazie a Washington, la squadra pugliese è riuscita a vincere 84-80 la partita.I migliori marcatori sono stati Sneed con 22 punti e Bayehe con 17 per l'Happy Casa, mentre per il Venezia Spissu ha segnato 23 punti e Kabengele 19. Nonostante la vittoria, l'Happy Casa si trova all'ultimo posto in classifica con 20 punti, alla pari con il Pesaro.Nella trentesima e ultima giornata, in programma domenica 5 maggio alle 18:15, l'Happy Casa Brindisi affronterà il Brescia e dovrà vincere per chiudere il torneo nel migliore dei modi. I lombardi, dopo la sconfitta 83-77 contro Milano, occupano attualmente il terzo posto in classifica con 40 punti e cercheranno il successo per mantenere questa posizione prima di entrare nei play-off scudetto.