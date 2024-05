San Giovanni Rotondo: 43enne fermato per l'omicidio dell'81enne piantonato in struttura psichiatrica

SAN GIOVANNI ROTONDO - Un tragedia ha sconvolto ieri San Giovanni Rotondo, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso l'81enne Rachele Covino. L'uomo, trovato dai Carabinieri mentre vagava nudo, insanguinato e in stato confusionale, è attualmente piantonato in una struttura psichiatrica.L'arrestato ha seminato il terrore per le strade della città, insultando e aggredendo chiunque incontrasse sul suo cammino. La situazione ha generato un clima di panico tra i cittadini. Al momento, non risulta che l'uomo fosse in cura per problemi psichiatrici, né che il suo caso fosse stato segnalato ai servizi sociali.Il corpo di Rachele Covino è stato rinvenuto in una pozza di sangue, sollevando gravi sospetti sulle modalità dell'omicidio. Sebbene l'autopsia debba ancora chiarire i dettagli, si ipotizza che la vittima possa essere stata scaraventata violentemente contro un mobile.Le autorità stanno continuando le indagini per ricostruire gli eventi e comprendere meglio il contesto di questo tragico delitto. La comunità di San Giovanni Rotondo resta scossa dall'accaduto, sperando che la giustizia faccia il suo corso e che si possano prevenire ulteriori episodi simili in futuro.