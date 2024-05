ATP 250 Ginevra: Flavio Cobolli eliminato in semifinale da Casper Ruud

- Nella semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Ginevra, il giovane talento italiano Flavio Cobolli è stato eliminato dal norvegese Casper Ruud in tre set, con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6, dopo un'ora e 51 minuti di gioco intenso. Per Cobolli, questa semifinale rappresenta un traguardo importante, essendo la prima della sua carriera in un torneo ATP.Cobolli, numero 56 al mondo nella classifica ATP, aveva raggiunto la semifinale grazie a una convincente vittoria nei quarti di finale contro il kazako Aleksandr Shevchenko, battendolo con un doppio 6-4. Il percorso di Cobolli a Ginevra dimostra il suo crescente talento e la sua capacità di competere ad alti livelli.Dopo l'ottima performance a Ginevra, Cobolli è atteso a Parigi per il prestigioso torneo del Roland Garros, che inizierà martedì 28 maggio. Nel primo turno, l'italiano affronterà il serbo Hamad Medjedovic, in una sfida che si preannuncia interessante.Nell'altra semifinale di Ginevra, c'è stata una sorpresa: il serbo Novak Djokovic è stato sconfitto dal ceco Thomas Machac con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1. Dopo il match, Djokovic ha espresso preoccupazione per il suo attuale stato di forma, dichiarando: "Sono preoccupato, quest'anno, a parte qualche partita una volta ogni tanto, purtroppo non sto giocando bene. Probabilmente risento di alcuni problemi fisici, in particolare alla mano, dai quali mi sto riprendendo ma con molta difficoltà. Non mi vedo come il favorito per vincere il Roland Garros a Parigi che si giocherà dal 28 maggio a domenica 9 giugno".La sconfitta di Djokovic aggiunge un ulteriore elemento di incertezza al Roland Garros, aprendo possibilità per nuovi protagonisti di emergere nel torneo. Cobolli, con la sua recente prestazione a Ginevra, spera di poter continuare a sorprendere e lasciare il segno anche sulla terra rossa parigina.