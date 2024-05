Allerta meteo in Puglia: temporali previsti dalle 13:00 di oggi

BARI - A partire dalle ore 13:00 di oggi, 26 maggio 2024, e per le successive sette ore, sono previste precipitazioni isolate a carattere prevalentemente di rovescio o temporale su tutta la Puglia. Le quantità di pioggia attese sono generalmente deboli, ma possono risultare puntualmente moderate.Di conseguenza, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali localizzati su tutto il territorio pugliese. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a prendere le necessarie precauzioni per evitare pericoli legati alle condizioni meteorologiche avverse.L'allerta gialla implica che possibili fenomeni temporaleschi potrebbero causare disagi e situazioni di rischio in particolari aree, come allagamenti locali e difficoltà nella circolazione stradale. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.La Protezione Civile e le autorità competenti sono in stato di allerta e monitorano costantemente l'evolversi della situazione meteorologica per intervenire prontamente in caso di necessità.