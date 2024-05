Tennis: Luciano Darderi in semifinale al Torneo di Lione

Luciano Darderi vola in semifinale nel torneo ATP 250 di Lione, svoltosi sulla terra battuta. Nei quarti di finale, Darderi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, il francese Arthur Rinderknech, che ha dovuto abbandonare il match a causa di un problema muscolare prima dell'inizio.Per Darderi, si tratta della terza semifinale della sua carriera nel circuito ATP, dopo quelle raggiunte nei tornei di Cordoba e Dallas. Attualmente, Darderi è al 39º posto nella classifica ATP, un'impressionante ascesa rispetto a gennaio, quando era al 185º posto. In soli quattro mesi, il giovane tennista ha guadagnato ben 146 posizioni.Nel torneo di Lione, anche altri match hanno visto esiti interessanti. L'argentino Thomas Etcheverry ha prevalso sul tedesco Dominik Koepfer con un punteggio di 6-4, 6-1, garantendosi così un posto in semifinale. Il kazako Alexander Bublik ha vinto contro il russo Pavel Kotov in un match combattuto, conclusosi con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3. Infine, il francese Giovanni Mpetshi Perricard ha superato il connazionale Hugo Gaston con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.Le semifinali promettono spettacolo con Darderi che cercherà di continuare la sua straordinaria stagione, puntando a conquistare il titolo a Lione.