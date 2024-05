Taranto, sabato 25 maggio l'inaugurazione della seconda edizione di 'Artlab Eyeland L'isola delle Arti'

TARANTO - Prende il via sabato 25 maggio 2024 la seconda edizione di Artlab Eyeland - l’isola delle arti, iniziativa promossa e organizzata da PhEST – l’associazione che firma anche il Festival Internazionale di fotografia e arte di Monopoli – con il sostegno del Comune di Taranto, il patrocinio della Regione Puglia e della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto, e la partnership dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. - Prende il via sabato 25 maggio 2024 la seconda edizione di Artlab Eyeland - l’isola delle arti, iniziativa promossa e organizzata da PhEST – l’associazione che firma anche il Festival Internazionale di fotografia e arte di Monopoli – con il sostegno del Comune di Taranto, il patrocinio della Regione Puglia e della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto, e la partnership dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.





Alle ore 19.00, prima dell'inaugurazione istituzionale, in via Duomo, all’altezza delle Colonne Doriche, storico simbolo della Città Vecchia, è previsto un momento informale con la stampa per introdurre il tema e gli obiettivi di questa seconda edizione che si pone ancora una volta non come un semplice festival di arte e fotografia ma come un vero e proprio laboratorio creativo dalla forte componente sociale che intende raccontare la città di Taranto attraverso gli occhi, le mani e la voce degli abitanti della Città Vecchia, e non solo.





Parteciperanno: il vicesindaco Gianni Azzaro, l'assessore alla Cultura e agli Eventi Angelica Lussoso; il direttore artistico Giovanni Troilo, il curatore per l'arte contemporanea Roberto Lacarbonara, la direttrice organizzativa Cinzia Negherbon; il delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Bari prof. Stefano Vinci e la Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto Francesca Romana Paolillo. È prevista anche la presenza del sindaco Rinaldo Melucci.





L’inaugurazione istituzionale è fissata per le ore 19.30 in via Duomo con una passeggiata alla scoperta delle mostre dell’edizione 2024.





Tutti i visitatori sono invece invitati a Palazzo Galeota dalle ore 20.00 per l’apertura ufficiale al pubblico con un dj set di Matteo D’Amario e, a seguire, da un live set di Trevize, il nuovo progetto di uno dei componenti della band Bento, vincitrice della call Music for PhEST nell’edizione 2023 del festival.





Artlab Eyeland è promosso e organizzato da PhEST, associazione culturale che da nove anni organizza il Festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli, in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio della Regione Puglia e della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto.





INFORMAZIONI:

Main Partner: Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Media partner: Il Giornale dell’Arte e Salgemma.

Sponsor: Cantine San Marzano.





La mostra esito della residenza di Lisa Sorgini è realizzata grazie alla collaborazione di: Cooperativa teatrale CREST, Symbolum ETS, Cooperativa Kairos, Progetto T.R.U.St. e associazione Mangrovie.