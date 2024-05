Tosca: Il Ricatto Sessuale: concerto per il Centenario della Morte di Giacomo Puccini (1924-2024)

FOGGIA - Sabato 4 maggio segna il penultimo appuntamento della rassegna "Musica felix", organizzata dalla Fondazione Apulia felix, presso l'Auditorium Santa Chiara di Foggia. Diretta dal direttore artistico Dino De Palma, la serata si dedica all'opera lirica, con un omaggio speciale al grande compositore toscano Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte.Autore di opere immortali come "Turandot", "Madama Butterfly", e "La Bohème", Puccini rimane uno dei più amati e rappresentativi compositori tra Ottocento e Novecento.L'evento proposto è "Tosca - Il Ricatto Sessuale", un racconto musicale che esplora le sfumature di una delle opere più intense e complesse di Puccini."Tosca" è stata definita dallo stesso Puccini come una creazione divina, dove emerge la passione, la rabbia, e l'odio. Quest'opera presenta una donna, Tosca, che si confronta con l'impeto artistico, la fragilità dell'amore e la forza di resistere al ricatto sessuale. La sua trama riflette temi attuali come la violenza contro le donne e la parità di genere. Una delle arie più celebri, "Vissi d'arte", diventa qui un momento di contemplazione e contrasto alla violenza.La narrazione è affidata a Gianna Fratta, rinomata musicista e direttrice d'orchestra, affiancata dalle voci di Maria Tomassi, eclettica soprano, Michael Spadaccini, tenore internazionale, e Elia Fabbian, baritono di grande talento. Al pianoforte, Davide Dellisanti, figura di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale.Lo spettacolo è accessibile tramite abbonamento o biglietto al costo di €12, acquistabili presso l'Auditorium Santa Chiara il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 17:30.Per ulteriori informazioni: tel. 3929892331 - e-mail: infoapuliafelix@gmail.com