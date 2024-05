Intervento della polizia a Catania: donna denunciata per rapina impropria

CATANIA- Nel pomeriggio di ieri, una squadra dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania è intervenuta in via Musumeci, su segnalazione della titolare di un supermercato situato in via Renato Imbriani. La donna gestiva il supermercato e stava inseguendo un'altra donna che poco prima aveva rubato della merce dagli scaffali e tentato di fuggire.La sospetta era stata notata dal personale del supermercato per il suo comportamento insolito: nonostante il caldo estivo, indossava un pesante cappotto invernale, che presentava strani rigonfiamenti, sotto i quali nascondeva la merce rubata.I poliziotti, giunti sul posto nei pressi di Piazza Trento, sono riusciti a rintracciare la direttrice del supermercato, la quale ha riferito di essere stata minacciata dalla presunta ladra nel caso in cui avesse cercato di trattenere quest'ultima.La donna fermata è stata trovata in possesso della refurtiva, che consisteva in due bottiglie di olio e un barattolo di cioccolata del valore commerciale approssimativo di 30 euro.Successivamente è emerso che la presunta ladra è una 55enne catanese con precedenti penali. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della titolare del supermercato, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina impropria.