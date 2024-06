Assalto notturno a Bitonto: esploso lo sportello bancomat di Monte dei Paschi

BITONTO - Notte di paura in corso Vittorio Emanuele, dove una banda di cinque persone ha assaltato lo sportello bancomat dell'istituto Monte dei Paschi, utilizzando un ordigno esplosivo per forzare il prelievo del denaro. I malviventi, con il volto coperto per non essere identificati, hanno causato ingenti danni all'interno della banca.Dopo aver fatto saltare in aria lo sportello, i membri del commando hanno disseminato la strada di chiodi per impedire l'intervento delle forze dell'ordine. Con una busta colma di banconote, si sono dileguati a bordo di un'Audi grigia, riuscendo a far perdere le proprie tracce.Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie di Metronotte e Carabinieri per avviare le indagini e tentare di rintracciare i responsabili. Al momento, il bottino del furto è ancora in fase di quantificazione. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere ulteriori elementi utili all'identificazione dei ladri.L'esplosione ha provocato seri danni all'interno dell'istituto bancario, rendendo necessari interventi di riparazione e ripristino delle normali attività. L'episodio ha scosso la comunità locale, preoccupata per la crescente audacia delle bande criminali nella zona.Le autorità locali invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine per contribuire alle indagini. L'episodio evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per prevenire simili atti criminosi in futuro e garantire la tranquillità dei cittadini.L'indagine è in corso e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.