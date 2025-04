Tragedia tra Turi e Putignano: muore Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118, in un incidente stradale

TURI - Una tragedia ha scosso la comunità locale di Turi e Putignano, dove Fabiana Chiarappa, giovane soccorritrice del 118, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale. La 32enne, che stava percorrendo la strada in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muretto a secco.

I colleghi della stessa squadra di soccorso sono stati i primi ad arrivare sul posto e a recuperare il corpo senza vita della giovane. Fabiana Chiarappa, nota per la sua passione per il motociclismo e il rugby, era molto conosciuta e apprezzata nella comunità locale, soprattutto nel mondo dei biker, dove la sua energia e il suo spirito di solidarietà la rendevano un punto di riferimento.

Il sindaco di Turi, Giuseppe De Tomaso, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Fabiana, sottolineando la tragicità dell'evento: “Morire così, per caso, per una fatalità, rende il congedo dalla vita terrena ancora più doloroso. Tutti convengono sulla gioia di vivere che animava Fabiana, che non a caso aveva scelto un’attività simbolo di generosità e solidarietà”.

Il dolore e la commozione si sono estesi all'intera comunità, che ha perso una giovane donna sempre pronta ad aiutare gli altri, un simbolo di altruismo e dedizione.